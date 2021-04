Lancé en 2020, le recensement des Sénégalais de l’extérieur toujours en cours

La campagne de recensement des Sénégalais vivant à l’étranger lancé par l’ancien ministre des Affaires étrangères, Amadou Bâ, en 2020, se déroule tranquillement. C’est, à en croire le quotidien L’AS, ce que semble indiquer Amadou Diaw, conseiller technique au cabinet du secrétaire d’Etat chargé des Sénégalais de l’extérieur.Présidant, hier, les travaux d’un atelier de restitution de cartes postales sonores sur les migrations africaines, il a déclaré que l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) est en train de conduire un projet de recensement des Sénégalais de l’extérieur.En attendant, Amadou Diaw a dévoilé quelques statistiques sur les Sénégalais de l’extérieur, issues de l’exploitation des données de la plateforme mise en place pour la gestion de l’aide de 12,5 milliards Fcfa dédiée à la diaspora dans le cadre de la gestion de la crise liée à la pandémie de Covid-19.Si l’on se réfère aux résultats, dit-il, on peut retenir que sur les 126.724 individus pris en charge, 96.466, soit 76,12%, sont en Afrique, 26.678, soit 21,05%, en Europe, 1.205 (0,95 %) en Asie et 2.375 (1,87% ) en Amérique.