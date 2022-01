Lancement des travaux / Ndayane : Le port de Dakar organise un gala de lutte

Le secteur portuaire est l'un des chaînes économiques les plus importants qui placent un pays dans une intense et perpétuelle compétition. Ainsi, avec le nouveau port de Ndayane, le Sénégal veut se placer devant la scène des transits portuaires.





Le Dg du port Aboubacry Sadikh Beye accorde une grande importance à la qualité des prestations du Sénégal. Le port de Dakar a bouclé les festivités du lancement des travaux du port de Ndayane par un gala de lutte. Au cours du gala, le Dg du port a exprimé son souhait de voir le Sénégal parmi les ports les plus importants du monde.





"Après la pose de la première pierre, nous avons suggéré au champion Yahya Diop Yekini d'organiser un gala de lutte ici a Ndayane, village de traditions et de lutte. Les ports sont toujours en compétition et avec ce port, nous voulons placer le Sénégal sur les rampes de l'économie mondiale. Ce nouveau port nous facilitera nos échanges commerciaux vers l'Europe", souligne Sadikh Beye. Et d'ajouter : " Nous voulons véritablement renverser la tendance de l'exportation vers l'Europe. Nous voulons que l'esprit de champion des lutteurs soit transcendé dans l'économie portuaire. Le monde est un monde de compétition et nous voulons nous placer devant la scène portuaire de l'Afrique", a assuré le Dg du port.