Lancement du Club de l’Immobilier du Sénégal (CISEN)

Des professionnels du secteur de l’immobilier lancent le « Club de l’Immobilier du Sénégal (CISEN) », véritable cadre d’échanges et de partage entre les différents acteurs de la filière.





Le C.I.S.E.N est une organisation associative qui vise à fédérer l’écosystème de l’immobilier au Sénégal dans un contexte de marché en forte croissance. Née sous l’impulsion d’un noyau dur d’une dizaine de membres, tous professionnels actifs de l’immobilier, l’idée du CISEN avait déjà germé en 2021. Elle portait sur un constat de manque de lisibilité, de structuration, de représentativité et de vue d’ensemble du marché de l’immobilier sénégalais.







Le Club vise ainsi à réunir des professionnels passionnés dans un réseau d’influence, à vulgariser des informations vérifiées auprès des professionnels du secteur mais aussi du grand public, à croiser les connaissances et les compétences, à collecter et partager des données du marché en vue d’anticiper sur ses mutations et tendances, et enfin à contribuer à l’effort de formation des prochains acteurs du secteur, pour une meilleure prise en compte des enjeux de notre territoire.







Le CISEN se veut également partenaire des décideurs publics pour mieux contribuer à l’intérêt général.







« Notre démarche sera de nous rapprocher des institutionnels et des collectivités locales pour identifier les enjeux majeurs auxquels le club pourrait réfléchir et proposer des solutions concrètes à mettre en œuvre par le secteur privé ». Marième Ngom, Présidente du CISEN.







Une rencontre pour officialiser le lancement du CISEN







Les membres fondateurs du CISEN ont donné rendez-vous le jeudi 17 novembre 2022 aux acteurs de l’écosystème de l’immobilier et à la presse à l’hôtel Jardin Savana de Dakar, lieu hautement symbolique choisi pour mieux coller à la thématique de fraternité entre les membres du secteur. La rencontre a pu compter sur la présence effective de M. Amadou THIAM, Directeur Général de la Construction et de l'Habitat au ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène Publique du Sénégal.





A travers un panel portant sur le thème « De quoi l’immobilier sénégalais est-il le nom ? », le CISEN a ainsi jugé utile de remettre au goût du jour l’histoire de l’immobilier au Sénégal. Favorisant le partage entre les différentes générations et sous la présence bienveillante d’éminents conférenciers tels que Madame Astou Rose Gaye, Directrice Chargée de Mission de la Banque de l’Habitat du Sénégal, de Monsieur Mamadou Kassé, Directeur Général de la SICAP SA, de Monsieur Jean Charles Tall, architecte, Maître Elodie Dagneaux, notaire ou encore Monsieur Eric Coly, Directeur d'entité de la BICIS, les échanges se voulaient fédérateurs autour d’un nouvel élan et d’une vision commune pour des solutions intégrées. Une série de recommandations formulées par les intervenants sera mise à la disposition du grand public et des décideurs à travers les réseaux sociaux du Club.





Un point de presse s’est ensuite tenu en présence des journalistes invités. Les membres du club ont pu décliner leur stratégie pour un club fédérateur et force de propositions concrètes pour un secteur de l’immobilier mieux structuré et porteur.





Les membres fondateurs du CISEN





Le CISEN rassemble des acteurs de l’écosystème immobilier : promoteurs, architectes, aménageurs de territoire, développeurs, constructeurs, banquiers, assureurs, gestionnaires de biens, syndics, bureaux d’études et de contrôle, investisseurs, notaires, urbanistes, avocats, géomètres, etc







Ce sont des professionnels du secteur de l’immobilier tous animés par une vision commune et par l’intérêt du territoire. Ils sont acteurs du secteur, jeunes, reconnus pour leur expertise, leur professionnalisme, soucieux de mutualiser leurs expériences individuelles et de faire bouger les lignes.





« Nous sommes acteurs de notre territoire et ambitionnons de devenir un organe qui compte dans l’industrie immobilière de notre zone ». Fatou Tanor Dieng, Secrétaire Générale du CISEN.







« Être membre du CISEN est un gage de sérieux et de qualité, une reconnaissance au sein de nos métiers mais cela représente également un engagement associatif fort. Nous prônons au sein du Club les bonnes relations, un esprit de convivialité et un cercle d’échanges constructifs. » Thiedel Ba, Trésorière du CISEN.





Le club se veut enfin représentatif de tous les secteurs directs et connexes de l’industrie immobilière au Sénégal : résidentiel, bureaux, commerce, hôtellerie, logistique, infrastructures, etc.