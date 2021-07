«Beaucoup de journalistes meurent de la Covid-19, en Afrique», Grégoire Ndjaka, Directeur général de l’UAR

Des journalistes meurent de Covid

Toujours au front pour donner la bonne information, les journalistes sont en danger, avec le variant Delta qui est beaucoup plus contagieux et plus mortel que le virus initial.





C’est dans cette perspective que l’Union africaine de radiodiffusion (UAR) a organisé une session de formation pour les journalistes africains, renseigne «L’As».





Le directeur général de l’Union africaine de radiodiffusion, Grégoire Ndjaka, a profité de l’occasion pour faire le point sur la situation que vivent les rédactions africaines face à la pandémie.





Ainsi, il estime que «dans presque toutes les rédactions à travers le continent, nous avons vu partir beaucoup de nos collègues. Il est temps pour nous de réfléchir à cette situation qui est un véritable désastre pour notre profession».





Il ajoute être inquiet par le nombre de journalistes atteints de la Covid-19. «Je vois le nombre de nos collègues qui tombent et cela m’inquiète. Je peux dire que l’on se retrouve en retard et l’UAR essaie d’élaborer une solution africaine à cela».





Pour lui, face à la gravité de la situation, il est urgent de protéger les journalistes et de leur «donner l’opportunité d’aider les autres à se protéger à travers leurs reportages et émissions».