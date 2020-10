«Condamné à payer 100 millions» : Diop Sy fait une précision de taille

«Le député Diop Sy vient d'être condamné, par le Tribunal du commerce, à travers sa société Urbaine d'entreprise (UDE Sarl), à payer 100 millions à la Société générale de banques au Sénégal (SGBS)».Cette «fake news» a fait, il y a trois jours (le 30 septembre), la «Une» de la presse et affolé la toile et les réseaux sociaux. En effet, selon Diop Sy, qui a pris langue avec Seneweb, il ne doit rien à la SGBS.Se faisant plus précis, l’homme d’affaires de faire une précision de taille : «Je n’ai pas de compte à la SGBS. Cette affaire qui a fait les choux gras de la presse concerne plutôt un de mes collaborateurs».