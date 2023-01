« Des filles en provenance de Chine exploitées sexuellement à la Médina », (rapport)

Point chaud du trafic de drogue et plaque tournante du blanchiment d’argent, Dakar est également une ville d’origine et de destination « importante » pour les victimes de la traite des êtres humains, selon le dernier rapport de l’Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée.



Le document parcouru par Les Echos souligne que « chaque année, un nombre important de filles sont trafiquées au Sénégal vers les pays du Golfe, où elles sont exploitées. »



Par ailleurs, ajoute le rapport, « des jeunes femmes victimes de la traite des êtres humains en provenance de Chine seraient exploitées sexuellement à la Médina et dans certains quartiers résidentiels tels que Point E et Plateau. »



La traite concerne aussi les enfants. Les victimes sont originaires du Mali, de Guinée Bissau, de Gambie et même du Sénégal. Elles sont recrutées avec la promesse d’une éducation religieuse mais elles seront contraintes de mendier.