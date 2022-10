«Ils ont tué Bara Dia» : un témoin raconte l’attaque armée de Barkédji

Des individus cagoulés et lourdement armés ont attaqué, lundi dernier, des boutiques et une bergerie au village de Diagaly, commune de Barkédji, département de Linguère. Bilan de l’opération : un mort, deux blessés et 12 millions de francs CFA emportés.



Témoin de l’attaque armée, Ibrahima Sow a raconté le carnage dans les colonnes de Libération. Il dit : «C’est vers 19 heures 45 minutes que les bandits ont fait irruption à Diagaly, plus précisément dans la demeure de Serigne Modou Dia. Je n’ai jamais su qu’au Sénégal les bandits avaient des mitrailleuses très sophistiquées. Leurs tirs ont été entendus jusqu’à 25 kilomètres. Ils ont tué le frère de Serigne Modou Dia (Elimane Bara Dia, NDLR), qui est un grand commerçant, et blessé deux autres individus, l’un au niveau de la poitrine et l’autre à la jambe.»