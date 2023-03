«Projets d’attentats» : 5 choses à savoir sur le chef présumé du «Commando»

Face à la presse, ce mardi, le procureur général près la Cour d’appel de Dakar, Ibrahima Bakhoum, a pointé «une organisation structurée» dont l’objectif «était de mener des actes subversifs pour installer le chaos» dans le pays. Quatre des membres de la bande sont arrêtés, dix-neuf sont recherchés. Parmi les mis en cause interpelés, Mouramani Kaba Diakité, présenté comme le cerveau. Le journal Le Quotidien en a rajouté une couche.



Spécialiste des explosifs



Mouramani Kaba Diakité est un spécialiste dans la fabrication des explosifs. Il a acquis ce savoir-faire lors d’un séjour aux États-Unis. Il confectionnait des cocktails Molotov pour le «Commando» avec l’appui d’un certain Famara Mané, un ancien commando de l’armée sénégalaise. Les deux hommes sont arrêtés.



Lourdes charges



Le procureur général près la Cour d’appel l’a signalé : quatre des vingt-trois membres supposés du «Commando» sont arrêtés. Parmi eux, Mouramani Kaba Diakité, le cerveau présumé. Comme les autres, il est poursuivi pour association de malfaiteurs, terrorisme, atteinte à la Sûreté de l’État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles politiques graves, destruction de biens publics et privés, incendies criminels, vols, pillages et meurtres.



«Fils de…»



Mouramani Kaba Diakité est le fils de Tamba Kabiné Kaba. Ce dernier est un ancien député du Parti socialiste. Kaba Diakité s’était installé aux États-Unis avant de rentrer au bercail au début des années 2000.



Hôtel «Les Ambassades»



Le chef présumé du «Commando» est le propriétaire de l’hôtel Les Ambassades, sis aux Parcelles Assainies, son fief. L’endroit est réputé dans le coin. On y organise des réceptions et des réunions publiques. D’après le procureur général près la Cour d’appel, il était en même temps un repaire pour Mouramani Kaba Diakité et ses complices présumés : Ibrahima Bakhoum révèle qu’ils y tenaient parfois leurs réunions.



Demba Dia avant Ousmane Sonko



Mouramani Kaba Diakité a intégré Pastef en 2019, à la veille de la présidentielle de cette année-là. Mais auparavant, il a fait ses classes au Mouvement pour l’action et la citoyenneté (MAC) du défunt chanteur Demba Dia. Il était aux côtés de ce dernier en 2009, lorsqu’il était à deux doigts de remporter la mairie des Parcelles Assainies. Quand le mouvement connait une scission, il devient le vice-président du MAC/Authentique créé dans la foulée. En 2014, il en prend la présidence. Kaba Diakité tente de reconstituer le MAC originel. Mais il échoue et se tourne vers Pastef.