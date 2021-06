Le BRT livré "au plus tard" en décembre 2022

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement annonce la date de mise en service du Bus Rapid Transit.



Le BRT sera livré "au plus tard" en décembre 2022, a révélé Mansour Faye, repris par Libération.



Plus de 300 milliards de FCFA ont été mobilisés pour le BRT. Mieux, 144 bus font partie de la logistique.



Dakar Dem Dikk, Aftu et d’autres systèmes de bus vont permettre le rabattement des populations vers la ligne BRT.