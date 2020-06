Le calvaire de Mame Faty Gueye, une ado de 15 ans enlevée à bord d’un véhicule à Touba

Une adolescente de 15 ans a été kidnappée à Touba. Selon des informations exclusives de Seneweb, Mame Faty Gueye a été enlevée par des individus à bord d’un véhicule. La jeune fille avait été envoyée pour une commission au niveau de la ville sainte. Mais sa famille a constaté que cette dernière n'était pas rentrée à la maison. Très inquiète, la famille a saisi les forces de l’ordre pour retrouver Mame Faty, une adolescente qui a grandi auprès de sa grand-mère.







Finalement, elle sera retrouvée à Diourbel où elle s’est confiée aux pandores.

«On m’avait missionnée quelque part à Touba et je détenais du mil et des habits. Des individus à bord d’un véhicule m'ont trouvée non loin de la gare routière de la ville sainte et m'ont demandé le siège de l'usine de poisson. Je leur ai expliqué l’endroit. Ils m'ont suppliée de les y conduire, m'ont prié de monter dans leur véhicule. Mais j'ai perdu connaissance dès que je suis montée à bord », a révélé la victime.





Retraçant le récit de son calvaire, l'adolescente de 15 ans déclare avoir marché, hier, des kilomètres durant, avant d'arriver à Diourbel.