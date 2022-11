Le CICES et Orange Money pérennisent leur partenariat

Le Directeur Général de Orange Money Sénégal, M. Cheikh Tidiane Sarr a reçu ce vendredi une délégation du CICES, conduite par le Directeur Général M. Salihou Keita.





Les discussions ont essentiellement tourné autour d’une large participation de Orange Money à la 30 édition de la Foire Internationale de Dakar, qui se tiendra du 15 au 31 Décembre 2022.





Orange Money, déjà présent à la dernière FIDAK, compte rééditer l'exploit pour cette trentième édition pour avoir une large visibilité à la foire qui accueille beaucoup de monde.





Selon le DG M. Sarr, il s'agit de pérenniser les relations avec le CICES pour une large collaboration afin de faciliter les échanges financiers.





Ce partenariat sur le long terme permettra au CICES d'aller au-delà du paiement en ligne. Il s'agit de mieux connecter le CICES au digital en équipant la salle multimédia de télé présence et en offrant du Wi-Fi gratuit d’une part. Et d’autre part, il s'agit aussi d'offrir la plate-forme Wido, l'équivalent africain de Netflix pour la diffusion de vidéo et en offrant la technologie QR code aux clients du CICES. Ce qui leur permettra de payer le montant de leurs achats à l'image de ce qui se fait dans les pays développés. Cette expression d'intérêt adhère complètement avec la vision du DG du CICES. M. Keita compte aussi mettre à profit ce partenariat en mettant à la disposition de Orange ses salles pour l’accompagnement des jeunes en situation de demandeurs d’emploi.