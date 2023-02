Le concept “Village 3FPT” se déploie à Thiès

Dans le cadre du renforcement de la proximité de ses services avec les populations locales, le 3FPT se déploie à Thiès du 8 au 11 février 2023 à travers l’organisation d’un « VILLAGE 3FPT ».





Cet événement est l'occasion pour la structure de revenir sur l’intervention du 3FPT dans la région et de présenter les différents guichets de financement.





Plusieurs activités sont prévues dans le village 3FPT Thiès : Matinée d’entreprises et des GIEs ; session d’information et de partage sur les procédures et modalités d’accès au financement de la formation ; panel « formation et employabilité des jeunes » ; initiation des jeunes sur les métiers TICs par l’Unité mobile de formation ; exposition des GIE et des établissements de formation professionnelle et technique ; enrôlement des jeunes sur les certificats professionnels de spécialisation (CPS) par les pôles emploi et entrepreneuriat des 03 départements (Thiès, Tivaouane et Mbour).