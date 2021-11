Le Cored sur les propos de Gaston Mbengue : "C'est d’une gravité extrême"

Le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (Cored) condamne fermement les propos de Gaston Mbengue.





"Ces propos, d’une gravité extrême, constituent une menace à la cohésion nationale et une incitation à la haine et à la violence. Leur diffusion par la chaîne Walf Tv constitue, par ailleurs, une violation flagrante des dispositions de l’article 18 du Code de la presse qui stipule : «Le journaliste et le technicien des médias doivent respecter la dignité humaine, éviter toute allusion par le texte, l’image et le son, à l’appartenance ethnique ou nationale d’une personne, à sa religion, à son sexe, à son orientation sexuelle, ainsi qu’à toute maladie ou handicap d’ordre physique ou mental qui aurait un caractère discriminatoire et/ou stigmatisant", lit-on dans le communiqué du Cored.





D'après le conseil, l’article 4 de la Charte des journalistes du Sénégal appelle à «respecter la dignité de la personne humaine et des groupes sociaux, notamment les groupes minoritaires, en toute circonstance».





Ainsi, le Cored s’est autosaisi du dossier pour l’instruire devant son tribunal des pairs.





"Au terme des articles 53 et 54 du Code de la presse, le Cored, tout en privilégiant le dialogue, a les pleins pouvoirs pour prononcer des sanctions contre les organes de presse qui font fi du respect des règles d’éthique et de déontologie. Cette panoplie de sanctions comprend l’avertissement, le blâme, le retrait de la carte de presse. Des sanctions prises en compte dans le cadre de l’attribution du Fonds d’appui et de développement de la presse. Le Cored met en garde les médias contre l’usage d’expressions tendant à stigmatiser une communauté, un groupe social, un individu ou mettant en péril la cohésion sociale", informe le document.