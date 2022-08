Le Dantec : ce que l’on sait sur les 55 corps encore présents à la morgue

L’hôpital Aristide Le Dantec est officiellement fermé depuis le 15 août. Les différents services ainsi que leurs patients sont orientés vers dix-sept autres structures sanitaires de Dakar (16) et de Touba (1).



Mais il y a toujours de l’activité. Bés Bi-Le Jour informe dans son édition du jour que 55 corps sont toujours gardés dans la morgue de l’établissement de santé qui sera démoli et reconstruit. Il s’agit d’après le journal de 30 mineurs et 25 adultes dont 4 ressortissants de pays étrangers.



Ces défunts devraient être inhumés lundi prochain, d’après le RFM, repris par Bés Bi-Le Jour. Le journal ajoute que «si les formalités administratives pour les inhumations sont en cours, les autopsies se feront désormais à l’Hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff», l’une des structures où seront redéployés les services de Le Dantec.