Le faux-caporal de l’Armée arrêté avec un sac rempli de drogue

Le nommé Sandeck Hann a été jugé hier devant la Chambre criminelle de Dakar pour trafic de drogue et usurpation d’identité. Il est depuis deux ans en détention préventive. Les faits pour lesquels il a été arrêté remontent au 12 octobre 2020.



Ce jour-là, rapporte Les Échos, les gendarmes de Diamniadio interceptent à l’entrée de Dakar un véhicule de transport en commun. La fouille de la voiture permet aux pandores de tomber sur un sac à dos noir contenant 8 kg de chanvre indien.



Le journal ajoute que pour connaître le propriétaire du sac, les gendarmes demandent à chaque passager de prendre ses affaires. Tous les bagages trouvent preneur sauf le sac contenant la drogue. Pour être fixés, les enquêteurs embarquent tout le monde pour le poste.



En cours de route, Sandeck Hann, muni d’une carte professionnelle, se présente en caporal de l’Armée. La vérification faite auprès de la hiérarchie révèle qu'il n’est pas un militaire. L’enquête menée ensuite le désignera comme le propriétaire du chanvre indien saisi.



Lors de son audition à l’enquête préliminaire, le mis en cause passe à table. Il reconnaît être le propriétaire de la drogue. Précisant l’avoir achetée à Karang et vouloir la vendre à Grand-Yoff.



Mais à la barre, l’accusé change de version. Il assure qu’il ne disposait que d’un sac le jour des faits et, défend-t-il, ce n’était pas celui dans lequel la drogue a été trouvée. Puis, il jure qu’il ne s’est jamais présenté comme un caporal de l’Armée.



Les Échos rapporte que les dénégations de Sandeck Hann n’ont pas convaincu le procureur, qui a requis contre lui 10 ans de prison ferme. L’avocat de la défense a demandé l’acquittement de son client, estimant que l’imputabilité des faits pose problème. Le juge rend son verdict le 17 janvier.