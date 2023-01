Le FONGIP obtient une ligne de garantie de 15 milliards F CFA auprès du FSA

Le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) du Sénégal a obtenu une ligne de garantie de portefeuille de 15 milliards F CFA du Fonds de Solidarité Africain (FSA).Trois mois après la signature d’un accord-cadre entre le Fonds de Solidarité Africain (FSA) et le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (Fongip), les deux entités ont signé, ce jeudi 26 janvier à Niamey au siège du FSA, une convention d’une ligne de garantie de 15 milliards CFA.





“Cette ligne de garantie qui va être exécutée en co-garantie (FONGIP/FSA) et en garantie seule du FSA donnera au FONGIP les moyens d’intervenir en couverture dans des secteurs d’activités initialement exclus de son champ d’intervention, mais qui sont éligibles aux critères du FSA ; sur des dossiers qui nécessiteraient une garantie supérieure à la quotité d’intervention de 50% ; sur des dossiers dont le montant de couverture sollicité en garantie dépasserait la limite d’intervention du FONGIP, fixée à 500 millions FCFA ; sur des dossiers des grandes entreprises”, s’est réjouie Thérèse Faye Diouf, Administratrice du FONGIP.