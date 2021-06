Le fumeur de chanvre indien trahi par son comportement suspect

Selon L’AS, le fumeur de chanvre indien Abdoulaye K., âgé de 40 ans, a eu la malchance de tomber sur une patrouille de police.



Interpellé et palpé à cause de son comportement suspect, les limiers ont trouvé dans ses proches un cornet de chanvre indien.



Conduit au commissariat de police de Grand-Yoff, il a ensuite été déféré au parquet pour détention et usage de chanvre indien.