Le Haut-Commissariat aux Droits de l'homme au chevet des centres d’accueil pour enfants

Le Haut-Commissariat aux Droits de l'homme (HCDH)

Le Haut-Commissariat aux Droits de l'homme (HCDH) à travers le Projet de protection des enfants victimes de violation de leurs droits (PAPEV) vient en appui aux centres d’accueil et de prise en charge des enfants. D’une valeur de 30 000 USD – 16 000 000 de francs CFA, le matériel acquis par le projet PAPEV du HCDH a été remis au bénéfice du centre de protection des enfants de l’ONG Enda Jeunesse Action et des services extérieures de la Direction de l’Education surveillée et de la Protection sociale (DESPS) du ministère de la Justice.





Pour rappel, en septembre 2021, le centre de la Lumière de Kolda avait également bénéficié d’un appui du PAPEV en présence des bénéficiaires, du représentant de la commune de Kolda et de l’AICS, partenaire financier du PAPEV.





Les centres bénéficiaires ont ainsi réceptionné des lots de matériel socio-éducatif pour faciliter l’apprentissage scolaire des enfants et des activités de loisirs didactiques, de la literie pour prendre en charge les enfants hébergés et en transit ainsi que des produits phytosanitaires et d’hygiène.





L’objectif de cette activité est de contribuer au renforcement de l’accès aux offres de services de prise en charge pour les enfants victimes. Et de permettre au système national de protection des enfants d’offrir des services adéquats pour tous les enfants en situation de vulnérabilité.





En présence de Mme Siby Abibatou Youm, Directrice de l’Education surveillée et de Marco Falcone, nouveau Directeur de la Coopération Italienne, le représentant du HCDH, M. Andrea Ori a affirmé : «Au total, plus de 100 000 USD – 50 000 000 FCFA ont été mobilisés par le PAPEV pour permettre une meilleure prise en charge des enfants identifiés devant bénéficier d’une prise en charge dans un contexte marqué par la survenue de la pandémie liée à la Covid 19. »





En effet, depuis son lancement en juillet 2019, le projet a appuyé près de 47 structures de prise en charge implantées dans les pays bénéficiaires. Ces appuis ont permis de faciliter la prise en charge de près de 3 330 enfants dans l’ensemble des pays couverts par le projet.