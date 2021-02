Le « Joola »: Macky Sall renfloue les orphelins non déclarés et les ayants-droit

Le Président de la République, Macky Sall, a ré-ouvert le dossier du bateau « Le Joala ». Il était au menu du Conseil des ministres tenu, ce mercredi 17 de février, en visioconférence.« Sur la question liée à la prise en charge financière du dossier des orphelins du "Joola" non déclarés pupilles de la Nation, le Président de la République demande, au Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, de prendre toutes les dispositions, en relation avec le Ministre des Finances et du Budget, afin, d’une part, de régulariser la situation de ces derniers, et, d’autre part, de procéder au paiement de la somme destinée aux ayants droit », a-t-on mentionné dans le communiqué dudit conseil parcouru.Assurant la navette entre la capitale sénégalaise et la région naturelle de Casamance, « Le Joola » a sombré le 26 septembre 2002, causant 1 863 morts et disparus selon le bilan officiel.