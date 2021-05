Le M2D organise une journée de prière pour « les martyrs de la Démocratie », ce samedi à Bignona

Le Mouvement pour la défense de la Démocratie M2D organise ce samedi 22 Mai à Bignona, une cérémonie de prières à la mémoire des martyrs de la démocratie. Il s’agit des 13 personnes décédées lors des violentes manifestations survenues entre février et mars au Sénégal.Dans un communiqué reçu à Seneweb, le M2D estime que, « ces jeunes martyrs de la démocratie, partis à la fleur de l’âge, avaient entre 12 et 35 ans, ils ont perdu brutalement la vie pour avoir revendiqué pacifiquement leur droit, garanti par la constitution, de résister à l’arbitraire et à l’oppression ».Le M2D qui s’incline devant la mémoire de « ces martyrs de la démocratie » compte les honorer, afin de garder leur souvenir.La cérémonie prévue à Bignona sera l’occasion de lancer un appel à tous les acteurs de l’espace public à préserver la paix, la stabilité sociale et politique du Sénégal.Le M2D annonce la présence, «des représentants de toutes les communautés religieuses du pays, des obédiences politiques. Les partis de l’opposition comme de la mouvance présidentielle, des organisations de la société civile et des mouvements citoyens y sont invités ».Le M2D va organiser des rencontres similaires dans toutes les régions avec une première étape programmée dans le Fouta. Les mêmes messages de paix, d’unité et de fraternité y seront proclamés, souligne le communiqué.