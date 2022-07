Le marché central de Ourossogui ravagé par un violent incendie

Un incendie extrêmement violent qui s'est déclaré hier, durant la nuit du dimanche 10 au lundi 11 juillet, au marché central de Ourossogui situé à quelques encablures du camp militaire de la ville et du centre hospitalier, a dévasté plus d’une centaine de boutiques. Les flammes qui sont parties des échoppes situées au centre du marché, aux environs de 22 heures, ont pratiquement ravagé plusieurs étals et des boutiques de commerce. Ce malgré, les efforts consentis par les sapeurs-pompiers dont les multiples assauts ont buté par endroits contre la configuration du marché sans lieux de passage indiqués pour ce genre de situation. Il aura fallu l’intervention des soldats du camp militaire pour contrer l’embrassement du feu qui avait fini de dévaster tout sur son passage presque 4 heures après. Au moment où le bilan officiel n’est pas encore communiqué, plusieurs commerçants affirment avoir enregistré des dégâts et subséquemment des pertes énormes. Le paradoxe voulant qu’en luttant contre l’incendie, il a fallu aussi lutter contre des individus mal intentionnés qui ont profité de la situation pour s’adonner à des larcins.