Le navire Global Mercy attendu à Dakar en mai prochain

Global Mercy sera à Dakar au mois de Mai

Le navire hospitalier, Global Mercy, va pointer à Dakar au mois de mai prochain. C’est le chef de l’Etat, Macky Sall, lui-même qui a fait l’annonce, hier, au moment où il recevait une délégation de Global Mercy.





D’après lui, ce navire hospitalier civil va amarrer à Dakar pour une mission humanitaire. « La mise en service de l’hôpital est programmée le 2 juin prochain en marge d’une réunion pour mettre en place un plan régional de développement du système sanitaire de 14 pays africains.