Le nouveau commissaire central de Diourbel installé

Le directeur de la sécurité publique, Modou Diagne, a présidé vendredi la cérémonie officielle d’installation du nouveau commissaire central de Diourbel, Mor Ngom.Le commissaire Ngom, qui remplace à ce poste Alassane Niane, est "un commissaire de police qui a commencé à marquer son empreinte au sein de la police nationale par ses capacités intellectuelles, son expertise, sa disponibilité, son engagement et sa loyauté", a déclaré le directeur de la sécurité publique lors de cette cérémonie de passation de service.Il s’est dit persuadé que Mor Ngom "fera un bon travail", invitant les populations de Diourbel à collaborer avec la police comme ce fut le cas avec son prédécesseur."Nous avons eu à glaner des statistiques durant la courte période de notre passage ici qui a duré que 5 mois. J’ai appelé le personnel à soutenir mon remplaçant pour qu’il puisse réussir ce qu’on avait démarré", a indiqué le commissaire divisionnaire Alassane Niane, promu au poste d’adjoint du directeur de la sécurité publique.Sur le plan des défis sécuritaires, Diourbel "n’a rien à envier aux autres localités", notamment grâce à la collaboration des populations qui n’a jamais fait défaut, selon le commissaire Niane."Durant tout notre passage, il n’y a pas eu d’évènements qui dépassent nos capacités. Je demande à tout ce personnel et aux populations de renouveler leur soutien au commissaire Mor Ngom, c’est une personne sur qui vous pouvez compter", a-t-il dit.Le nouveau commissaire central de Diourbel a indiqué vouloir suivre les pas de son prédécesseur pour relever "les défis sécuritaires de Diourbel"."Nous aussi on doit apporter notre pierre à l’édifice pour mieux sécuriser les populations. Le commissariat de police est un service qui doit rester et demeurer au service de la population, donc n’hésitez pas à venir nous solliciter", a lancé le commissaire Ngom à l’endroit des usagers des services de police.