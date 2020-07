Le plombier détourne 5 millions de sa patronne

Le plombier A. Dia, 30 ans, est traîné en justice par sa patronne du nom de M. Sané pour détournement de 4,9 millions francs dans une société de la place. Elle explique que le mis en cause travaille pour elle depuis 10 ans et elle lui faisait entièrement confiance. Elle logeait Alassane Dia dans son appartement sis aux Almadies. M. Dia détenait la clé et le code du coffre.







Durant l’état d’urgence, il récupérait les recettes de la pâtisserie de la société pour le mettre dans le coffre. Alors qu’elle était en France, rapporte le quotidien L’AS, Dia lui fait savoir qu’il avait pris de l’argent dans son compte. Il a détourné 4,950 millions Fcfa. Elle réclame la restitution de la somme détournée. A. Dia a été condamné à 6 mois de prison dont un mois ferme.