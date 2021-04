Le président du groupe Itecom dément : "Nous n’avons pas été saisis d’une expulsion quelconque"

"C’est faux, on est sur place". Le démenti n’a pas tardé. Mamadou Gningue, président du groupe Itecom s’est dit "dépassé" d’apprendre que son groupe a été expulsé de ses locaux comme relayé dans la presse.





Au téléphone de Seneweb, il dément formellement et apporte quelques précisions. "Nous avons quelques arriérés", reconnaît-il toutefois. En revanche "on est sur place, j’ai travaillé ce matin dans ces mêmes locaux, j’ai mes bureaux, j’ai mes étudiants. Comme toutes les écoles nous avons des difficultés. Nous n’avons pas été payés depuis plus de trois ans". Mais, s’empresse-t-il d’ajouter : "Nous n’avons pas été saisis d’une expulsion quelconque et nous sommes dans les locaux..."





"On gère tous les jours de petits problèmes internes avec des locataires, mais de là à être expulsés avec nos bagages dehors, non", dément encore le président du groupe Itecom qui informe que l'Etat lui doit plus de l'argent.