Le PROMISE a procédé au lancement des financements de porteurs de projet situés dans l'axe Nord du pays

Le Programme de Développement de la Microfinance Islamique au Sénégal (PROMISE) dans le cadre de l'opérationnalisation de la Mourabaha, a procédé du 04 au 08 Octobre 2021, au lancement des financements de porteurs de projet situés dans l'axe Nord du pays.





C'est un premier lot de matériels composé de machines à coudres, de tricycles, de réfrigérateurs, de motopompes entre autres qui a été livré aux bénéficiaires des localités de Saint Louis, Dagana, Ross Béthio, Boki Dialoubé, Dabia, Kanel et Ranérou pour une enveloppe de plus de 200 millions de FCFA. Ces financements ont été octroyés aux bénéficiaires par le truchement des SFD partenaires notamment : MEC AFER NORD, MEC PROPAS, MEC FEPRODES, MEC KOYLI WIRNDEL et BAMTAARE.





La délégation du PROMISE à sa tête le Coordonnateur National Mme Fatou Diané Gueye, a aussi remis des financements communautaires à des GIE s’activant dans l'embouche bovine et ovine. Ils ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin et ont d’ailleurs commencé à passer à des actions concrètes de financement des jeunes et des femmes dont les projets sont en phase avec la Sharia.