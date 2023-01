LE PUMA PLAIDE POUR LE RECRUTEMENT DES AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE

Les agents de santé qui officient dans les postes médicaux construits par le PUMA dans les zones frontalières ont rencontré l’équipe technique du PUMA pour échanger sur leurs statuts administratifs précaires. Le coordonnateur national du PUMA, très sensible à leur situation a décidé d’accentuer le plaidoyer pour que leurs difficultés soient vite oubliées.

Les infirmiers chef de poste et les agents de santé communautaire évoluant au sein des postes médicaux construits par le PUMA au niveau des zones frontalières sont unanimes sur la question. Les structures sanitaires disposent de tous les équipements nécessaires pour mener à bien leur travail (des dispensaires et des maternités avec salle de soins aux normes, du matériel médical et des logements de fonction). Ces bonnes conditions de travail ont fourni de bons résultats comme le montre les indicateurs dana les zones frontalières. Ce qui reste selon, les membres de ce collectif, c’est la sécurisation du statut de certains d’entre eux, à travers la contractualisation ou le recrutement dans la fonction publique.





Le PUMA a entrepris les démarches





Dès le démarrage en 2017 des activités de ces postes de santé situés dans les zones frontalières, le PUMA avait entrepris des démarches pour le recrutement des agents de santé. C'est pour cette raison que le coordonnateur national du PUMA avait saisi le ministère de la sante pour l’insertion de ce personnel médical dans la fonction publique. Cette démarche a produit des fruits puisque la sagefemme de Gourel Oumar Ly (Matam) et l’InfirmierChef de poste de Diakha Macky (Kédougou) sont aujourd’hui intégrés dans la fonction publique.





07 agents de santé communautaire à insérer





Selon les membres de ce collectif, sept d’entre eux sont des agents de sante communautaires et ne demandent qu’à disposer d’un contrat. Ce qui peut leur aider à atteindre leurs objectifs de hisser les postes de santé construits par le PUMA parmi les meilleurs du Sénégal.





Le coordonnateur national du PUMA sensible à leur situation





Après avoir écouté le représentant, le coordonnateur national du PUMA est revenu sur le travail important qui est mené par ces agents au niveau des zones frontalières. Seulement pur donner satisfaction au collectif, le coordonnateur national a proposé aux agents de formaliser d’avantage le collectif en répertoriant exhaustivement les membres et de continuer le plaidoyer au niveau régional et ensuite au niveau central.





Le Coordonnateur national du PUMA, a aussi rappelé que le Programme a déjà construit 33 postes de santé, équipé 61 logements de sage-femme et d’infirmiers chef de poste (ICP) dans les zones frontalières et ce serait bien que les agents de santé qui y officient soient recrutes par les collectivités territoriales ou l’Etat du Sénégal.