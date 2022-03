Le Sénégal, 7e pays le plus paisible en Afrique

L’Institut d’Économie et de Paix (IEP) de Sydney, en Australie, a dévoilé son indice de paix dans le monde.



Le Sénégal occupe le 7e rang africain derrière l’Ile Maurice (43ème), le Botswana (48ème), la Tunisie (53ème), l’Afrique du Sud (58ème), le Ghana (64ème), la Namibie (69ème).



Dans le monde, le Sénégal, classé 78e au rang, s’est vu attribuer 3156 points cette année, gagnant ainsi deux places. Il reste dans la catégorie des pays à «haut niveau de paix positive».



L’Islande est le pays où il fait le mieux vivre. Ce pays d’Europe est en première place de l’Indice mondial de la paix depuis 2008.



Dans les pays le plus pacifiques, on peut également retrouver la Nouvelle-Zélande, le Danemark ainsi que le Portugal.



D’après Les Échos, le Tchad, la République centrafricaine, le Yémen, le Soudan du Sud et la Somalie figurent en bas de la liste.



L’IEP mesure l’indice de paix dans 163 pays, abritant environ 99,7 % de la population mondiale.



Le rapport se fonde sur quatre principaux critères mentionnés notamment la Sûreté et la sécurité de la communauté, les conflits en cours et le degré de militarisation.