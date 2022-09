Le Sénégal aura sa deuxième usine de dessalement d’eau de mer

La diversification des sources d’eau potable est en marche au Sénégal grâce à la signature d’un mémorandum d’entente entre la SONES, à travers son Directeur Général, Charles Fall, et la société saoudienne ACWA POWER, représentée par Rohit Gokhale. La signature de cet accord de partenariat public privé a eu lieu le lundi 26 septembre 2022, au Palais de la République, sous la supervision de Macky Sall, président de la République du Sénégal, de Khalid Al Falih, Ministre des Investissements et du Commerce du Royaume d’Arabie saoudite et de Serigne Mbaye Thiam, Ministre de l’Eau et de l’Assainissement.





Cette usine sera implantée sur un site situé sur la Grande Côte, 40 kilomètres au Nord de Dakar. C’est la première expérience en partenariat public privé en matière de réalisation d’infrastructures hydrauliques. ACWA Power sera responsable du financement, de la construction et de l'exploitation de l'usine pendant toute la durée du contrat avant le transfert de propriété de l'usine à l’Etat du Sénégal.







Ce projet d’usine de dessalement intervient après la mise en service de la troisième usine de Keur Momar Sarr (KMS3) et le lancement des travaux de l’usine de dessalement d’eau de mer des Mamelles dans le cadre du schéma directeur. Elle aura une capacité de production de 300.000 m3 d’eau par jour extensible à 400.000 m3 par jour. A travers cette usine, l’Etat anticipe sur la prise en charge de la demande en eau potable dans le triangle Dakar-Mbour-Thiès qui représente 3,7% de la superficie du pays et concentre près de 6 millions d’habitants, soit 35% de la population nationale.