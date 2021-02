Le Sénégal dans le viseur des investisseurs saoudiens

Mme Peinda Guissé, première conseillère à l'ambassade, a insisté sur la possibilité d’inclure dans chaque projet, le secteur privé local. Ce qui a été approuvé par les Saoudiens.



Ce fut une rencontre très riche où les investisseurs saoudiens convaincus, ont pris l’initiative de formuler une demande au Consul général Dr Aboubacar Sarr, afin d’organiser une visite prochaine au Sénégal, rencontrer les autorités et secteur privé.



Le Président de Upic en sa qualité de chef de fil des industriels a présenté son organisation forte de 120 entreprises couvrant plusieurs secteurs d’activités (agro-alimentaire, chimie & plastique, Energie & Mines, Mécanique, Emballage, Automobile, Distribution, Services) réalisant un chiffre d’affaires annuel de plus de 1500 milliards. Il a rappelé la position stratégique du Sénégal, destination privilégiée pour l’investissement avec un environnement des affaires attrayant. Il a rappelé la taille et l’importance du marché africain avec la mise en place effective de la ZLECAF depuis le 1er janvier 2021, Zone de Libre Échange Continentale Africaine et qui sera le deuxième plus vaste marché mondial, avec plus de 1.2 Milliard d’habitants. C’est pour lui un tournant à ne pas rater et le Sénégal reste une terre privilégiée des investisseurs, avec un guichet APIX, spécialement dédié à l’investissement et un code offrant des avantages certains.