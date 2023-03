Le Sénégal va négocier un nouveau programme d'aide avec le FMI, la dette atteint 75% du PIB

Le Fonds monétaire international (FMI) et le gouvernement sénégalais vont lancer les négociations en vue du lancement d'un nouveau programme de soutien, a annoncé mardi l'institution dans un communiqué.





Les négociations débuteront à l'occasion des réunions de printemps du FMI, qui se tiendront à Washington du 10 au 16 avril prochain, avant de se poursuivre fin avril à Dakar, a précisé le Fonds. "Les recettes fiscales ont été légèrement inférieures aux prévisions tandis que les dépenses courantes ont dépassé l'objectif fixé" sous l'effet d'une hausse des salaires des fonctionnaires mais aussi les subventions à l'énergie, a relevé le chef de la mission du FMI s'étant rendu sur place, Edward Gemayel, cité dans le communiqué.





Le Fonds relève par ailleurs que la dette publique atteint désormais 75%, malgré une baisse des dépenses d'investissements, et les comptes courants, qui mesurent les flux de biens, services et investissements dans le pays, se sont fortement dégradés du fait d'une hausse du coûts des importations, tant d'énergie que de denrées alimentaires.





Le Sénégal a déjà obtenu un programme d'aide, d'un montant total de 776 millions de dollars et dont le dernier décaissement a été réalisé en juin dernier. Mais le Sénégal reste confronté à une inflation de 9,7%, principalement sous l'effet de la flambée des prix des denrées alimentaires sur le marché international après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, débutée en février 2022.