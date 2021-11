Le sort "effrayant" des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre : Entre 2005 et 2020, plus de 42 000 violations, selon l'Unicef

Les chiffres effrayants des violation des droits des enfants

Les violations à l’encontre des enfants, en Afrique de l’Ouest et du Centre, préoccupent le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef).





Selon l’organisation onusienne, dans ces zones, un grand nombre d’enfants est exposé à des violences. Notamment le recrutement, les meurtres et les atteintes à l’intégrité physique, les viols ainsi que les enlèvements.





"Cela représente plus de 42 000 violations, entre 2005 et 2020 ", a révélé Karin Heissler, Cheffe de la Protection de l’enfance au Bureau régional de l’Unicef en Afrique de l’Ouest et du Centre.





Concernant le nombre de viols et autres formes de violence sexuelle commis sur les enfants, l’Unicef décompte plus de 8 000 violations et 4 800 cas d’enlèvement.





Madame Heissler estime que le nombre réel de violations graves est bien plus élevé, car beaucoup ne sont pas signalées. Les tendances sont inquiétantes. Entre 2016 et 2020, une hausse de 50 % du nombre total de violations graves est notée.





"Il y a une accélération tristement exponentielle, entre 2019 et 2020, du nombre de violations graves à l’encontre des enfants, avec une augmentation de 35 % en un an", affirme-t-elle.