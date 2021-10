Le Syts en ordre de bataille : "Orange s'est transformé en assassin stratégique"

Les syndicalistes de la Sonatel en ordre de bataille

Le torchon brule entre le syndicat des travailleurs de la Sonatel (Syts) et Orange. Le nouveau secrétaire général du Syts, Mohamadou Lamine Badji, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a décidé d’affronter Orange qui en plus de faire des bénéfices énormes, dit-il, se sucre sur le dos de la Sonatel.





Selon Mohamadou Lamine Badji dans le journal « Les échos », le partenaire stratégique Orange s’est transformé en assassin stratégique. « Je me sens investi d’une nouvelle charge. J’ai un défi à relever et une mission à mener. Je pense qu’il ne me revient pas de parler. Il me revient plus d’agir. On a beaucoup de soucis avec le partenaire stratégique qui est Orange qui se transforme en assassin stratégique et parfois sous l’inertie même de nos Etats. C’est le premier défi qu’on aura à relever », dit-il.