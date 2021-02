Le tragique destin de la fille de 13 ans victime de viols répétés

L’Observateur retrace le destin tragique de S. K., cette mineure de 13 ans transformée en objet sexuel depuis un an et "vendue" à 10 000 Fcfa la passe par ses cousines proxénètes.Elle est issue d’une famille démunie. Sa maman, âgée aujourd’hui de 30 ans, n’a jamais été mariée.S. K., qui a six sœurs de pères différents, ne connaît pas son père qui est un «Modou-Modou» établi en Italie.Elle est née quand sa maman avait seulement 17 ans.Sa génitrice peinant à joindre les deux bouts, S. K. a été confiée à sa tante qui vit au quartier Santhiaba de Saint-Louis.Sa mère voulait la récupérer mais S. K. s'adonne à des pratiques «peu orthodoxes» au contact de clients d’un petit commerce qu’elle s’exerçait dans les rues de Saint-Louis.Elle prend goût à l’argent facile et entame une série de fugues. On connait la suite.