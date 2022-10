Le vol de bétail, la rançon de 50 000 et le million de dommages et intérêts

S. Sene, 39 ans, a été jugé par le tribunal de grande instance des flagrants délits de Mbour pour association de malfaiteurs et vol de bétail.











Le plaignant, P. D. Faye explique qu'il a été victime de vol de ses bœufs et que le prévenu est venu lui dire de lui remettre 50.000 Fr pour qu'il lui indique où se trouve le troupeau. Au cas contraire, il lui indiquera qui était l'auteur du vol.





Six mois se sont passés, Samba Sène ne s'est toujours pas acquitté de sa promesse.





"Il m'a dit qu'il allait soit me ramener mes bêtes ou le voleur. Depuis lors, il n'a rien fait. Qu'il me restitue alors mes 50.000 Fcfa et qu'il me donne des dommages de 1 million 200 pour tout ce que j'ai eu à surmonter depuis le vol", demande P. D. Séne.