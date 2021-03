Lendemain d’émeutes : Serigne Badawi Mbacké invite les jeunes sénégalais à garder espoir

La furie des manifestants n’a pas épargné les chefs religieux. Certains Sénégalais allant même jusqu’à remettre en cause la légitimité des émissaires des Khalifes généraux.Et, ces derniers ont profité, hier, de leur point de presse à l’Institut Islamique de Dakar pour rappeler que le calme noté doit être consolidé pour favoriser une paix durable et permettre de préserver les bases de la concorde nationale qui a toujours été la marque de fabrique de l’exception sénégalaise.Selon L’AS, Serigne Badawi Mbacké invite les jeunes sénégalais à garder espoir pour leur avenir. «La jeunesse est un trésor», renchérit le fils de Serigne Fallou Mbacké.«Étant donné les difficultés sanitaires, économiques et sociales, et les risques qui pèsent sur la stabilité du pays dans un environnement régional perturbé, les khalifes généraux du Sénégal et les autorités de l’Église exhortent également les acteurs politiques et les citoyens à poser des actes allant dans le sens d’une paix durable», signalent les émissaires des Khalifes généraux dans une déclaration commune.Et d’ajouter dans les colonnes du journal : «Il nous faut rétablir la norme, qui est la paix et le vivre-ensemble dans notre pays comme nous y invitent nos religions, nos traditions et les enjeux de l’heure».