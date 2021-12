Les agents de la poste recadrent le débat et remettent le ministre Diattara à sa place

Nous suivons avec un intérêt particulier le comportement dégradant doublé d'une insubordination inqualifiable du directeur général de Postefinances, filiale du groupe La Poste.





Nous ne nous adressons pas au directeur général de Postefinances qui est un agent du DG de la SN la Poste et qui peut donc être relevé par ce même DG de la Poste qui est son PCA, à travers une décision de fin de mise à disposition à ladite filiale, si une faute de gestion venait d'être constatée.





Les faits sont graves mais l'attitude du ministre des télécommunications est plus que surprenante. Nous disons à Yankhoba Diattara que le DG Bibi n'est pas son agent et que ce dernier bénéficie de la confiance du Président de la République. La Poste est une société nationale qui a ses règles de gestion et d'organisation interne.

Nous faisons aussi remarquer au ministre yankoba Diattara que le fait de recevoir un seul syndicat sur 5 est manifestement une attitude partisane qui sape les fondamentaux de la République.





Sur le plan politique, nous comprenons aisément que le ministre Diattara ne soit pas assez imprégné du fonctionnement de benno car il vient de faire à peine une année dans le benno bokk yaakar.





Mieux, en 2019, quand nous nous battions pour assurer un second mandat au Président Macky Sall, le ministre Yankhoba Diattara s'opposait à cette victoire du Benno par l'argument fallacieux que l'élection était truquée.





Vous comprendrez aisément que le ministre Yankhoba Diattara soit mal placé aussi bien politiquement qu'administrativement pour s'immiscer dans la gestion interne du Groupe La Poste.





Nous interpellons le Président Macky SALL et l'invitons à recadrer son ministre des télécommunications dans son rapport avec le Groupe la Poste.





Nos encouragements au DG de la Poste Abdoulaye Bibi Baldé pour les mesures conservatoires prises pour stopper les agissements du directeur général de Postefinances qui, vraisemblablement, reste mu par un dessein inavoué.





En effet, quand Yankhoba Diattara encourage celui-ci à prendre des mesures sans informer à l’avance les administrateurs. Si les gens veulent fouiner ou décider à la place du directeur général, ceci est surprenant et discourtois. On ne peut pas décider à la place de la direction générale.





Il apparaît clairement qu'on ne peut pas dire que la décision de limoger le Dg de Postefinances soit illégale. C'est une décision légitime, légale et bien fondée. Faut il le rappeler que le titre de DG pour le directeur de Postefinances est un abus dans la filialisation car en effet, le directeur n'est qu'un agent de la Poste qui peut être démis à tout moment par son DG ou PDG.





Nous soutenons le DG de la SN la Poste et ne doutons point de l'arbitrage de son Excellence le Président Macky SALL pour freiner le ministre yankoba Diattara dans sa tentative puérile de confrontation avec la Direction Générale de la SN la Poste.





Assane insa Mané