Les Dakarois passent près de 4 heures par jour devant la télé

Le groupe français Médiametrie, spécialisé dans les études sur les audiences des médias, a publié, au mois de février dernier, renseigne le quotidien national Le Soleil, une enquête concernant le Sénégal menée durant le deuxième semestre de 2019.





L’étude en question décortique l’audience de la télévision et de la radio ainsi que les usages de l’internet à Dakar. Médiamétrie et son partenaire Omedia l’ont conduite dans les quatre (4) communes qui composent ce qu’ils appellent le «Grand Dakar».





«Entre le 29 septembre et le 2 décembre 2019, plus de 8 habitants sur 10 (81,3%) de Dakar ont regardé la télévision, chaque jour, du lundi au dimanche, et y ont consacré, en moyenne, 3h55 minutes quotidiennement», lit-on dans la dite enquête.