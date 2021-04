Les dernières confidences de Cheikh Béthio

Serigne Saliou Thioune relate l’ultime entretien qu’il a eu avec son père Cheikh Béthio Thioune, sur son lit de mort, à l’hôpital de Bordeaux.«Nous avons parlé de beaucoup de choses. Je me souviens de notre dernier entretien à Bordeaux avant son décès. Nous avions évoqué sa maladie, mais aussi l’avenir du "thiant"», se remémore-t-il.Et de poursuivre son récit dans L'Observateur : "Il me préparait. Il m’a fait des confidences que je ne peux dévoiler dans les médias. Nous avons été très proches. Et jusqu’à présent, je fais tout pour respecter ses vœux".