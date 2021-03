Les Galaxy A52 et A72 rendent l'innovation accessible à tous

Dakar, Senegal - 18 mars 2021- Samsung a dévoilé les Galaxy A52 et A72, rendant la puissante innovation accessible à tous.Les derniers Samsung Galaxy A vous permettent de communiquer et de vous exprimer avec un appareil photo impressionnant, de vous immerger dans une expérience de visionnage claire avec un écran à défilement fluide, et de profiter d'une plus grande tranquillité d'esprit grâce aux fonctionnalités innovantes de la fondation Galaxy, notamment la résistance à l'eau et une batterie longue durée. La Série A élargira également votre expérience mobile en offrant un accès à l'écosystème d'appareils connectés, tels que Galaxy Buds Pro, Galaxy SmartTag et Galaxy Tab.

« Samsung s'efforce de donner aux consommateurs ce qu'ils veulent et ce dont ils ont le plus besoin. C’est pourquoi nous avons décidé de démocratiser les innovations Galaxy pour tous avec une vision de Galaxy Série A », a déclaré Dudu Mokholo, Directrice Marketing Samsung Afrique centrale. « Les Galaxy A52 et A72 incarnent la philosophie de la marque Galaxy avec des innovations, des services et des fonctionnalités de pointe à un prix accessible ».

Samsung a placé la barre haute :

· Expérience d'appareil photo polyvalente- Prenez des photos et des vidéos vives et nettes en toute simplicité grâce à une caméra quadruple polyvalente avec une haute résolution de 64 MP. Transformez instantanément vos moments préférés de vidéos 4K en images haute résolution 8MP. Le mode nuitutilise le traitement multi-images, ce qui donne une image lumineuse et nette même dans l'obscurité.

· Résistance à l'eau et à la poussière- Prenez des risques et soyez désordonné sans souci, car les Galaxy A52 et A72 ont un indice de protection IP67

· Batterie longue durée- Capturez, créez et consommez sans ralentir avec une grande capacité de batterie qui de 4 500 mAh du A52 et de 5 000 mAh du A72, dotées de la technologie de charge rapide jusqu’à 25W.

Disponibilité

Les nouveaux Galaxy Série A seront disponibles en Violet, Bleu, Noir et Blanc.