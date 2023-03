Les Kamils de Saint-Louis : Le legs de Golbert Diagne perpétué

La 23 ème édition des Kamils de Saint-Louis a été célébrée ce dimanche, au cimetière de Médina Marmiyal. Cette journée de prière programmée les deux premiers dimanches du mois de Ramadan dans les grands cimetières de Saint-Louis, a été initiée par feu Alioune Badara Diagne" Golbert". Dans la ferveur et le dévouement, des centaines de personnes venues de tous les quartiers de Saint-Louis ont récité le saint coran et formulé des prières pour les disparus. Cet événement religieux qui occupe depuis plus de 25 ans une place de choix dans l'agenda culturel de la ville de tricentenaire a démarré aux cimetières de Marmiyal et se poursuivra dimanche prochain à Thième (Guet-Ndar). Sous la houlette de l'imam ratib de la vieille ville, imam Cheikh Tidiane Diallo, des milliers de musulmans ont formulé des prières pour le repos de l'âme des disparus. Alioune Badara Diagne plus connu sous le nom de '‘Golbert’' dont la famille continue d'organiser les Kamils était encore l’absent le plus présent sur les lieux. Son nom restera, à jamais, gravé dans la mémoire collective.