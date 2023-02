Quels sont les meilleurs jeux crypto Play-to-Earn sur le marché ? Voici les 4 meilleurs projets GameFi disponibles en 2023

Les meilleurs jeux crypto Play-to-Earn sur le marché

Selon les derniers chiffres, 1,3 milliard de dollars ont été gagnés au troisième trimestre de 2022 par les jeux blockchain, malgré des conditions générales difficiles du marché crypto. Avec près d'un million de transactions de portefeuille actives quotidiennes qui interagissent avec ces titres, le secteur des jeux de type play-to-earn (P2E) reste intéressant et offre aux investisseurs d'excellentes opportunités de rendement.





La croissance du GameFi devrait se poursuivre au cours des cinq prochaines années, ce qui signifie que les investisseurs parcourent le secteur à la recherche des meilleures opportunités d'investissement. Voici les quatre meilleurs jeux crypto play-to-earn actuellement sur le marché:





Metacade (MCADE)

Sandbox (SAND)

Axie Infinity (AXS)

Gods Unchained (GODS)





Qu'est-ce que les jeux play-to-earn ?





Les jeux de type "play-to-earn" sont souvent appelés "Game Fi" dans l’univers crypto. Les plateformes de jeux P2E permettent aux joueurs de gagner des revenus passifs grâce à des récompenses en crypto-monnaies lorsqu'ils jouent. Les récompenses se font avec des tokens crypto et sont obtenues via des tournois en ligne, en montant dans des classements, en battant des records personnels et en gagnant des batailles dans des duels joueur contre joueur.





De nombreux jeux vidéo traditionnels disposent d'une monnaie de jeu qui permet aux joueurs d'acheter des skins et des armes pour leur personnage, de la même manière que les joueurs P2E peuvent réinvestir leurs tokens de récompense dans des NFT ou des améliorations de leur personnage. L'avantage essentiel du jeu P2E est que les utilisateurs peuvent retirer leurs actifs du jeu à tout moment, leur permettant d’effectuer des gains non virtuels.





Le secteur du P2E devrait continuer à croître d'ici 2028, grâce à des avancées technologiques telles que la réalité virtuelle de pointe, qui font évoluer l'expérience de jeu des joueurs. DappRadar répertorie actuellement plus de 2000 titres GameFi sur son site web. Ce nombre est susceptible d'augmenter considérablement en 2023, car la fidélité des amateurs actuels de GameFi se poursuit et une nouvelle génération de fans se tourne de plus en plus vers les titres P2E en délaissant les jeux console.





1.Metacade – Le meilleur jeu crypto en play to earn gagne en popularité durant sa prévente.





Metacade est une toute nouvelle plateforme qui rassemble le plus grand nombre de titres P2E en un seul endroit avec sa plateforme de jeu d’arcade révolutionnaire. Il s'agit d'un centre communautaire où les joueurs peuvent passer du temps avec leurs amis et d'autres passionnés tout en gagnant un revenu passif en progressant dans leurs jeux favoris et en affrontant d’autres joueurs.





La capacité P2E de Metacade est son principal argument de vente auprès des fans de GameFi, les membres de la communauté ont d'autres possibilités de gagner de l'argent en interagissant avec le hub. La principale étant l'initiative Create2Earn, qui permet aux joueurs de gagner des récompenses en crypto monnaie en écrivant des critiques de jeux, en partageant des alpha, en aidant d'autres utilisateurs à progresser dans les jeux grâce à des conseils et en participant à des chats en direct sur la plateforme.





Metacade veut être innovant dans le secteur des jeux crypto avec son système révolutionnaire de Metagrants. Un programme conçu pour soutenir le développement de nouveaux titres exclusifs, les développeurs soumettent des demandes au vote de la communauté afin d'obtenir un financement pour soutenir leurs projets. Les membres ont le pouvoir de voter pour les jeux qu'ils souhaitent le plus voir, tandis que les nouveaux développeurs ont la possibilité d'acquérir une expérience Web3 essentielle pour les aider à réaliser une carrière dans le secteur.





Pourquoi acheter MCADE ?





Une presale réussie et rapide est le meilleur moyen d'attirer les investisseurs, et c'est précisément ce qu'a fait celle de la version bêta de Metacade, qui a été écoulée en trois semaines et a permis de lever plus de 1,1 million de dollars. Avec la dynamique qui se développe derrière la stratégie riche et diversifiée de Metacade, MCADE est l'un des meilleurs tokens GameFi offrant potentiellement d'excellents rendements.





D’autres développements sont prévus d'ici le dernier trimestre de 2024, lorsque Metacade deviendra une DAO à part entière, y compris le lancement de titres externes sur la plateforme et un tableau d'offres d'emploi Web3 à partir du premier trimestre de 2024, la demande de tokens MCADE devrait exploser après la conclusion de la presale actuelle, lorsque le prix du coin sera de 0,02 $. Les premiers investisseurs devraient conserver leurs tokens, ce qui signifie que le prix devrait augmenter, dépassant potentiellement la barrière d'un dollar en 2023.





2.Sandbox (SAND) – La plateforme immobilière virtuelle populaire P2E est prête à se développer en 2023.





Sandbox est une plateforme GameFi avancée qui attire les fans avec son design semblable à Roblox et Minecraft. Elle offre un foyer rassurant à de nombreux amateurs de jeux. Les joueurs utilisent le token natif SAND pour acheter des parcelles immobilières dans le métavers, qui peuvent être monétisées de plusieurs façons, notamment en développant des titres de jeu P2E.





La plus grande force de Sandbox est la simplicité de ses outils de création permettant aux utilisateurs d'utiliser des outils plug-and-play intuitifs pour produire des personnages, des accessoires et des jeux uniques. Cela en fait un excellent point d'entrée pour les développeurs de jeux débutants ayant une expérience minimale ou inexistante en matière de codage. Leur permettant de créer des mondes détaillés et des jeux captivants pour le plaisir des autres utilisateurs.





Le potentiel de gain augmente à mesure que les utilisateurs créent une plus grande gamme de NFT à échanger et à vendre ou développent leurs parcelles pour augmenter leur attrait et leur facilité d'utilisation par d'autres utilisateurs.





Pourquoi acheter SAND ?





Sandbox a obtenu le soutien de plusieurs personnalités connues du monde des affaires, de la mode et de la culture populaire. Parmi ceux qui possèdent des parcelles de terrain sur la plateforme figurent Snoop Dogg, Paris Hilton, Adidas, Gucci et la légende du skateboard Tony Hawk. Les projets de Tony Hawk pour un skate park virtuel et de Warner Music pour un parc d'attractions virtuel à thème musical sont des exemples d'utilisation de parcelles immobilières du métavers.





Le soutien des célébrités est un attrait considérable pour les investisseurs, peut-être même le second après un prix de vente attractif.. Le prix actuel de SAND, de 0,432549 $, est inférieur de plus de 95 % à son sommet historique (ATH) de 8,44 $, ce qui fait de SAND une excellente option avant la reprise attendue du marché en 2023. L'attrait à long terme de la plateforme, allié à son utilisation polyvalente et à ses sommets historiques, fait de la faible valeur actuelle du coin une perspective considérable de gains pour investir à long terme.





3.Axie Infinity (AXS) – Un grand nom du P2E qui profite du développement de la blockchain en 2023





Axie Infinity est l'un des plus grands titres P2E du métavers. Il sera familier à tout joueur qui a apprécié Pokemon Go quand il faisait fureur il y a quelques années avec sa technologie révolutionnaire de réalité augmentée. Les joueurs d'Axie Infinity collectionnent des animaux de compagnie virtuels, appelés Axis, qui ont chacun des compétences et des forces différentes. Les Axis peuvent être entraînés, équipés et améliorés pour gagner des batailles contre ceux d'autres utilisateurs et obtenir des récompenses.





Le système du jeu s'est avéré extrêmement populaire auprès des fans de GameFi, avec plus de 2 millions d'utilisateurs en octobre 2021 et une base mondiale d'utilisateurs fidèles. Particulièrement populaire en Asie du Sud-Est, Axie Infinity cherche à utiliser le pont Ronin, une sidechain Ethereum spécialement conçue pour la plateforme, afin d'offrir une meilleure expérience utilisateur en 2023.





Pourquoi acheter AXS ?





L'objectif et le gameplay d'Axis Infinity sont rassurants pour l’immense base de fans, il serait faux d'accuser la plateforme de stagner. Les développements se poursuivent en coulisses pour utiliser les dernières technologies Web3 afin de fluidifier l'expérience de jeu, tandis que le pont Ronin promet d'exploiter pleinement le potentiel de la blockchain d'Ethereum.





En tant que crypto-monnaie établie, AXS n'a pas été à l'abri de la baisse du marché en 2023, dégringolant de son ATH de 166 $ atteint pendant le marché haussier de 2021. Se vendant actuellement à une fraction de son prix (6,68 $), les analystes estiment que des jours meilleurs sont imminents en 2023, avant le prochain marché haussier, offrant aux investisseurs une excellente opportunité de rendement.







4.Gods Unchained (GODS) – Le jeu de trading P2E NFT reste populaire en 2023





Gods Unchained reste l'un des titres P2E les plus populaires du métavers pour 2023, son expérience de jeu de cartes NFT surpasse celle de n'importe quel jeu de cartes du monde réel. Il s'est avéré être un excellent point d'entrée dans le secteur des jeux P2E grâce au free2play, bien que le potentiel de gain soit plus important pour les utilisateurs qui achètent le token natif GODS.





L'expérience de jeu imite les titres de commerce de cartes fantastiques du monde réel, les joueurs collectant des cartes NFT de personnages pour constituer le deck le plus efficace possible avant de participer à des batailles contre d'autres utilisateurs afin de gagner des récompenses. La marketplace permet la vente, l'achat et l'échange de cartes, le tout soutenu par le coin GODS.





Pourquoi acheter GODS ?





Gods Unchained permet la fidélité et l'intérêt de sa vaste base d'utilisateurs grâce à la sortie régulière de nouveaux paquets de cartes. Ceux-ci incluent de nouveaux personnages avec des forces et des capacités différentes, ce qui signifie que la liste des personnages d'un joueur n'est jamais complète. Il y a toujours de la place pour renforcer son jeu. Cette évolution a assuré la longévité de la plateforme au sommet du secteur du GameFi pendant plusieurs années et semble devoir le faire pour les années à venir.





Cette longévité offre aux investisseurs une excellente assurance concernant leur investissement à long terme. Alors que GODS se vend actuellement à 0,2103 $, soit une fraction de son ATH de 7,26 $ atteint au sommet du marché haussier de 2021, sa place parmi les meilleurs jeux crypto play-to-earn en fait une excellente opportunité pour réaliser des gains à long terme en fonction de l’amélioration du marché.

Résumé - Metacade est l'un des meilleurs jeux crypto play-to-earn avec un potentiel d'investissement.





Ces 4 titres font partie des meilleurs jeux crypto actuellement sur le marché, et avec la croissance du secteur attendue au cours des cinq prochaines années, chacun d'entre eux est prêt à offrir aux investisseurs de bons rendements à mesure que les marchés crypto s'améliorent d’ici le marché haussier attendu en 2025. C'est donc le moment idéal pour investir dans les monnaies GameFi pendant que les conditions du marché baissier maintiennent les prix bas.





Metacade semble être la meilleure opportunité d'investissement grâce à sa stratégie passionnante et innovante qui prévoit le programme Metagrants, la capacité Work2Earn et une transition vers une DAO communautaire d'ici le Q1 de 2024, faisant ainsi progresser tout le domaine P2E.





La dynamique générée tout au long de sa presale semble devoir se poursuivre en 2023. Les experts prévoient une augmentation massive de la valeur de MCADE lorsqu'il sera sur les marchés boursiers à la fin de sa phase de presale. Avec son prix actuel de 0,014$ en presale, il semble être le meilleur jeu crypto sur lequel investir dès maintenant pour quiconque cherche à effectuer des gains à partir de cette année.





