Les performances d’Orange Money en baisse…

La grisaille se poursuit pour Orange, notamment pour sa filiale de mobile money. En effet, la contribution d’Orange Money au chiffre d’affaires du groupe a reculé de 2,9 % en un an. Avec un chiffre d’affaires de 65,3 milliards (en baisse de 15,5 % sur un an) de francs CFA à fin juin, Orange Money représente désormais 9,1 % des revenus de Sonatel, contre 12 % en 2021.



Ces chiffres ont été divulgués par Orange à l’occasion de la présentation des résultats du premier semestre 2022.



Orange Money souffre, notamment, de la concurrence de Wave. On se rappelle en effet que Orange Money a dû adapter ses tarifs pour contrer l’impact de Wave et de ses taux à 1 % sur les transferts d’argent, couplé à la gratuité des dépôts et retraits et aux paiements de factures sans frais. “Nous avons effectivement connu une décélération de la croissance sur le mobile money suite à la guerre des prix, mais notre riposte fonctionne puisque nous constatons une hausse de la valeur des transactions”, tempère néanmoins Jérome Hénique, Directeur général de Orange Middle East and Africa (OMEA).



En effet, grâce à cette stratégie, Orange Money chez Sonatel est parvenue à accroître de 9,4 % le nombre de ses clients actifs