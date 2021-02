Les raisons de l'arrestation de Guy Marius et Assane Diouf

L'activiste Guy Marius Sagna et Assane Diouf ont été tous les deux interpellés ce soir. Ils ont été cueillis chez eux par la division des investigations criminelles.D'après leur avocat Me Khoureyssi Ba, il leur est reproché les délits de menace de trouble à l'ordre public et actes de nature à troubler l'ordre public.Pour le moment, on ne sait pas exactement quels sont les faits incriminés.