LES TALIBÉS DE SERIGNE MODOU KARA TRAQUENT LES INSULTEURS DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX.

Après la déclaration de leur Guide, les talibés de Serigne Modou Kara ont fait le constat amer d’attaques dirigées avec des insanités sur la personne de leur guide spirituel. Pour eux, c’est une action bien planifiée et les auteurs se revendiquent tous de la coalition yewwi askan wi et en majorité des militants de parti Pastef. Mais la riposte n’a pas tardé selon des membres de sa communication.