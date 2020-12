Les tristes tonalités de l’année...

La disparition de Pape Mababa Diouf fut le premier coup de poignard planté par la covid-19. Une perte énorme, en pleine période de peur. Le défunt, charismatique journaliste, président de club de son vivant, est parti brutalement. La tristesse frappera encore le monde sportif le 29 septembre 2020 où Pape Bouba Diop a fermé les yeux pour toujours.La mort a aussi charrié la tristesse dans les médias. Figure emblématique de la corporation, Babacar Touré est décédé le 26 juillet 2020 d'une longue maladie. Le 3 juillet, Reine Marie Faye le suivra. La talentueuse Awa Dabo, chroniqueuse judiciaire de «Vox Populi», Mamadou Abdoulaye Fofana, premier présentateur de journal télévisé au Sénégal, ou encore de Doudou Diène, tous ont laissé orpheline la corporation.Des pertes énormes, le monde de la culture en a aussi connu durant cette année. Alioune Badara Diagne dit Golbert, Moïse Ambroise Gomis qui a propulsé beaucoup de personnes dans le milieu du mannequinat et de la musique, Balla Sidibé musicien de l’Orquestra Baobab, Ousmane Sow Huchard, ont aussi tiré leur révérence en 2020.Le monde Universitaire aussi a perdu plusieurs de ses professeurs. Novembre dernier, le décès du Professeur Iba Der Thiam avait retenti tel un cataclysme. Cheikh Sadbou Fall, le Pr Moustapha Sourang, Pr Ibrahima Pierre Ndiaye, un des plus grands maîtres de la médecine de l’Afrique de l’ouest, Mansour Kama du patronat, on tous rejoint l’autre monde.Cette année Tivaouane a perdu celui qui fut son porte-parole, Serigne Pape Malick Sy. Il repose depuis le 25 juin aux côtés de son frère Cheikh Tidiane Sy «Al Makhtoum». Médina Baye a perdu Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass et Seyda Mariama Niass. La confrérie mouride, elle, a perdu le conférencier Baye Ndiaga Diop, les Khadres Cherif Houtoub, Cherif Talibouya et son frère Fadel. iGfm prie pour le repos de leur âme.