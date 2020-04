LES USA DÉPENSENT 35 MILLIARDS FCFA PAR AN POUR LA SANTÉ AU SÉNÉGAL

« Quand le coronavirus Covid-19 a commencé, nous avions décidé de débloquer à peu près 300 milliards F CFA pour le monde entier, ciblant 64 pays selon certains critères pour l’aide. Mais aussi au niveau des organisations internationales comme l’OMS (Organisation mondiale de la santé), dont nous sommes le plus grand contributeur. Nous avions débloqué en 2019, à peu près 240 milliards F CFA. Au niveau de l’UNICEF, nous avions contribué en 2019 à hauteur de 420 milliards F CFA. Tout cet argent est utilisé dans une douzaine de pays. Pour le privé, les citoyens américains ayant le volontariat dans (leur) ADN, quand il y a une crise pareille, ils se mobilisent pour essayer d’aider. Et nous savons que le privé américain a contribué à peu près à hauteur de 900 milliards F CFA. »« Depuis 2015, rien que l’USAID (Agence américaine de développement international) dépense 72 milliards F CFA chaque année, au Sénégal. La moitié de ce montant à peu près 35 milliards FCFA va à la santé. Dans la riposte sanitaire, nous sommes, actuellement, dans la cartographie pour essayer de situer la maladie, (également) dans l’hygiène, l’eau et l’assainissement. En amont, le département américain de la défense a construit et équipé le Centre des opérations d’urgence sanitaire (CROUS), pour près de 2 milliards F CFA. Nous l’avions inauguré avec le président Macky Sall, en 2018, pour des exigences des urgences comme la pandémie de Covid-19. Nous étions un tout petit peu en avance. Cela vient de l’expérience Ebola. Depuis on a décidé d’investir au Sénégal, et de travailler avec le Sénégal pour la construction d’un tel centre. »« Toujours dans le cadre du département de défense, nous avons donné aux forces armées du Sénégal deux hôpitaux mobiles. Ces hôpitaux mobiles étaient destinés à être déployés dans les opérations de maintien de la paix. Maintenant, nous sommes en train d’utiliser un de ces hôpitaux à Touba. Dès qu’il y a eu le premier cas (positif au coronavirus) qui a contaminé plusieurs personnes, les militaires ont décidé de déployer un de ces hôpitaux mobiles là-bas. Les deux hôpitaux, c’est une valeur d’environ 5 milliards de francs CFA. »« Le Centre de contrôle de maladie a dépêché un expert-résident au CROUS où, à peu près 160 millions F CFA ont été dépensés pour l’équipement et le travail avec le centre. Nous avons formé 212 épidémiologistes, 724 comités de santé communautaire à travers le pays qui sont mobilisés contre le coronavirus et octroyé des kits de test d’une valeur de 60 millions F CFA. Et nous travaillons avec le laboratoire national de la santé publique basé à Thiès. Nous avons équipé le laboratoire et payons le salaire du personnel, pour 1,2 milliard F CFA. »« À travers la Chambre de commerce, des compagnies privées américaines sont impliquées pour appuyer le Sénégal dans le cadre de la lutte dont Microsoft qui a déployé gratuitement son logiciel, Kosmos Energie. Comme pour la Santé, les USA vont continuer à inciter les compagnies privées américaines à venir investir au Sénégal. L’objectif est non seulement pour redresser la croissance économique, mais également pour relever les défis énergétiques. L’accès et le coût de l’énergie constituent des contraintes au développement, et à la croissance économique. Il faut noter également le compact Millenium challenge corporation (MCC) pour 600 millions de dollars (550 millions pour les USA et 50 pour le Sénégal) pour spécifiquement pour les problèmes énergétiques. Cette signature dans le cadre du Millenium challenge corporation (MCC), en marge de la visite, février dernier, du chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, d’un montant de 240 milliards de CFA durant la première phase (2010-2015) et de 314 milliards de FCFA de don pour le second compact (mi 2020-mi 2025). "Ñoo bokk gaal gi, xaccando, doorando". Nous sommes dans la même pirogue, nous allons ramer ensemble et rester aux côtés des Sénégalais. »