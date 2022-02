Libération des 7 soldats : Les précisions de l'armée sénégalaise

Ouf de soulagement pour l'armée nationale ! Comme annoncé par la presse, les 7 militaires pris en otage par le Mfdc ont été relâchés, ce lundi, et acheminés vers la Gambie à bord d'un véhicule de la Croix rouge. A cet effet, la Division de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa) déclare, à travers un communiqué parvenu à Seneweb, que les soldats "se trouvent en très bon état physique général".



La Division précise dans la foulée que contrairement aux "allégations propagandistes" du Mfdc, la patrouille du 5e détachement sénégalais de la mission de la CEDEAO en Gambie a été bel et bien attaquée.



Selon la même source, cette attaque en terre gambienne a été confirmée par une mission conjointe de vérification de la CEDEAO, des Forces de défense et de sécurité gambiennes et du Détachement sénégalais en Gambie.



Il a été également lieu pour l'armée de saluer l'élan de solidarité patriotique et spontané manifesté aux Armées par les concitoyens.