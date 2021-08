Libération des emprises sur le site du chantier de construction de l’aéroport de Saint-Louis

Le Directeur des Infrastructures aéroportuaires, Souleymane Ndiaye, et le Préfet du département de Saint-Louis, ont procédé à la libération des emprises sur le site de l'aéroport de Saint-Louis, ce vendredi 27 août 2021.





En effet, ces emprises, propriétés (maisons, vergers, etc.) situées sur la zone devant accueillir la rampe d'approche constituaient le principal obstacle dans le projet de reconstruction de l’aéroport de Saint-Louis dont la livraison est prévue à la fin de l’année.





En date du 22 au 31 mars 2021, la commission départementale de conciliation et de paiement des impenses a effectué des sessions de conciliation avec les personnes affectées par le projet (PAP).





Après évaluation des impenses et conciliation, le Ministère des Finances et du Budget a pris deux arrêtés (n°017528 du 27 avril 2021 et n°017568 du 28 avril 2021) portant transfert de crédits destiné au paiement des impenses de l'aéroport de Kaolack et de l'aéroport de Saint-Louis.





Ainsi, à ce jour, toutes les personnes impactées par le projet ont été indemnisées.





Les opérations de libération des emprises de ce jour entrent dans le cadre de la mise en œuvre des diligences nécessaires à la bonne exécution des travaux de construction de l’aéroport de Saint-Louis ainsi que le respect des délais contractuels pour une livraison effective du chantier en fin d’année.





D’un coût global de plus de 23 milliards de FCFA, l’aéroport de Saint-Louis sera doté d’une piste de 2500 m de long et 45 m de large. Des équipements modernes seront installés pour permettre aux techniciens de faire leur travail dans les meilleures conditions. Les travaux de l’aéroport de Saint-Louis portent sur : l’élargissement des pistes, bandes de piste et mur de clôture, la tour de contrôle, le bloc technique, la station météorologique, les équipements de navigation aérienne, le balisage, l’aérogare passagers, le hangar de stockage des équipements et des véhicules, le bâtiment anti-incendie, les équipements divers, les cuves à kérosène et camion-citerne pour l'approvisionnement des avions, entre autres. En somme, l’aéroport de Saint-Louis présentera tous les critères de qualité et de confort.