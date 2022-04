Limogeage du capitaine Touré : « Si l’Etat a exercé des pressions sur le groupe IAM, c’est scandaleux » (LSDH)

Alassane Seck évoque le licenciement de Capitaine Toure

Le président de la Ligue sénégalaise des droits humains n’est pas resté indifférent au licenciement du capitaine Touré du groupe IAM.





Interpellé sur cette question, Alassane Seck, président de la LSDH déclare que ce serait scandaleux, si l’Etat a exercé des pressions sur le groupe IAM pour rompre le contrat qui le lie à l'ancien capitaine de la gendarmerie.